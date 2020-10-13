今年總統蔡英文的國慶演說引來諸多討論，多數的評論都認為蔡英文今年國慶文告比起過往，明顯有「語氣放軟」的現象。不過，日本《產經新聞》資深記者矢板明夫認為，蔡英文今年的演說是「軟中帶硬」，而且有種高級黑的感覺。

矢板明夫在政論節目《年代向錢看》上表示，他觀察到，台灣歷代總統雙十國慶談話中，很少會引用大陸領導人的講話，但蔡英文卻在演說中提及大陸領導人習近平之前稱的，「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」的話語。蔡引申這段話後，希望這是兩岸良好的開始。這非常特別。

矢板明夫認為，蔡英文的國慶談話「軟中帶硬」，透露3個強硬的態度，第一個是文告內用很大的篇幅來說明台灣國防安全問題。強調台灣「不妥協、不畏戰和國軍士氣高昂」，拒絕大陸的文攻武嚇；第二個則是著重參加區域的秩序重組；最後則是「全球供應鍊」的重組。

矢板明夫補充，第二和第三透露的重要訊息就是台灣多少年來無法進入國際社會，國際社會如何重組都沒有台灣的事。現在台灣在經濟和政治兩方面被大陸牢牢綁在一起，所以台灣沒辦法脫鉤，也導致台灣更沒有在國際的生存空間。但是隨著國際局勢變化，台灣的機會來了，經濟和政治這兩個都可以脫鉤了。講完了這些重點後，蔡英文就說那兩岸來對話吧，意思是「我要走了，再見，但我們可以對話」。

矢板明夫指出，他看完這次蔡英文的國慶文告，感覺向對岸透露一種「高級黑」的感覺。

(中時新聞網)