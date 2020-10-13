大立光(3008)營運遇逆風，法說會後引發外資降評潮，外資及投信也站在賣方，在外資法人賣壓出籠下，大立光今天盤中股價持續探底，一度失守3000元關卡，創下2019年1月4日以後新低，玉晶光(3406)早盤也因郭明錤再度發報告唱衰下挫，不過公司首次公開駁斥郭明錤報告表示，「後進者技術差距仍遠，絕無分析師所言已有新供應商、甚至取代之情事」，玉晶光盤中股價由黑翻紅。

大立光上週舉行法說會，大立光執行長林恩平釋出「由於某客戶高規格訂單在第3季遭砍歸零，影響稼動率，第4季不太可能滿載，10月與9月差不多，11月還看不到，11月及第4季毛利率還是得看客戶賣得如何及拉什麼貨而定；目前客戶對新產品開發普遍蠻消極的，高階鏡頭雖然還是繼續設計或是拉貨，但大家對高階手機信心度較差，大部分客戶比較喜歡中低階產品，認為比較賣得動，高階產品賣得比較少，不過還是有客戶要求高規格鏡頭，但量多少無法預估，明年產品價格還是要看規格，如果規格較低，價格當然會比較差。

大立光法說會偏保守，引發外資調降投資評等及目標價，外資昨天亦大賣大立光600張，投信及自營商則分別減碼64張及31張，致使大立光昨天股價重挫作收，今天盤中股價持續走跌，3000元關卡岌岌可危。

第3季合併營收創下單季新高的玉晶光面對郭明錤自除息後一而再，再而三發布報告唱衰首度公開駁斥，針對分析師郭明錤報告所言，認為市場普遍誤解玉晶光過去兩年快速成長關鍵，預估玉晶光2021年EPS可能因新進者—Semco及大陸舜宇光學而無成長，玉晶光表示，公司深感光學鏡頭是技術門檻甚高產業，近幾年下足功夫提升研發及製造能力，成果已反應在業績上，公司一直努力精進技術，與客戶關係穩定，新產品開發亦依照進度，後進者技術差距仍遠，絕無分析師所言「已有新供應商」、甚至取代之情事。

在蘋果新機拉貨進入高峰及新產能陸續開出下，玉晶光審慎樂觀看待第4季，玉晶光表示，第4季可望淡季不淡，有機會比去年同期好，至於能不能比第3季好，須視客戶新機銷售狀況；由於5G手機換機潮可望自明年引爆，智慧型手機市場可望擺脫今年受疫情干擾谷底重回成長，且各種新應用讓智慧型手機多鏡頭趨勢明確，看好明年光學鏡頭產業，公司將盡力滿足客戶需求，維持公司業績穩定成長。

(時報資訊)