雙王腳軟，權王台積電(2330)開高走低，至於股王大立光(3008)，多空僵持在3000元大關上上下下，目前跌約3%，使周二台股盤中翻黑，暫時與萬三無緣。觀察大盤，類股跌多漲少，傳產股如紡織、航運強強滾，而上市電腦設備雖走跌，但映泰(2399)、承啟(2425)擁抱利多、逆勢突圍，上櫃電腦設備中的撼訊(6150)、安鈦克(6276)表現同樣亮眼。

主機板需求熱、顯卡出貨旺，台廠笑呵呵，9月及第三季營收均繳出漂亮的成績單。最新營收一公布，多只個股的股價同步受到激勵。主機板銷售暢旺，映泰營收吞補丸，9月營收2.81億元，月增28.9%、年增73.51%，為30個月來新高；第三季營收6.87億元，年增將近18%，登上近8季高點；與第二季相比，則回升逾7成。周二早盤表現強勁，多頭奮力進攻，帶動映泰開高走高，盤中紅燈籠高高掛。

台灣電腦業界的國際品牌承啟，受惠顯卡客戶拉貨，9月營收6.34億元，月增37%、年增68.41%，睽違3年刷新單月新高紀錄。緊接著將迎重磅銷售檔期雙十一，法人認為主機板及顯卡拉貨力道仍強，承啟第四季上旬出貨將維持高檔。周二盤中最高價來到27.5元，現漲約2.5%。

另看上櫃電腦設備，安鈦克9月營收1.74億元，年增42.54%，股價續收跌2日後，周二早盤直直衝，目前維持漲停價30.7元，一舉收復短、中期均線。以超微(AMD)顯卡銷售為首的撼訊，9月營收4.96億元，月增逾30%、年增24.63%，站上29個月來新高；第三季營收11.26億元，季增46.4%、年增34.4%；1-9月累計營收24.74億元，年增13.49%。周二早盤開高1.5元至51元，盤中最高來到53.4元，目前維持逾2%漲幅。

展望後市，顯卡部分，超微、輝達紛紛推出新品搶市，有望掀起一波換機潮，台顯卡廠今下半年出貨動能看俏。全球遠距商機持續發酵，電腦設備相關廠商營收獲利仍有戲。

(時報資訊)