《商情》鋼筋、廢鋼、型鋼再開平盤 11:072020/10/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼維持平盤；豐興上周因適逢連續假日，市場買氣尚未啟動而開出平盤，而本周業者表示，國際原料走勢偏弱，還未有反漲趨勢，加上下游依舊保持觀望態度，且買賣雙方均無成交急迫性，因此再開平盤。 本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至123.85美元；日本2H廢鋼每公噸漲至285美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸268美元。(商品行情網) (時報資訊) #豐興 #廢鋼 #型鋼 #鋼筋 #開平盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興連2周全面平盤 10:342020/10/13 財經 《商情》黃金亞洲電子盤走揚 14:312020/10/12 財經 《商情》買盤增加押注 大阪橡膠創五周高點 10:162020/10/12 財經 《台北股市》盤中焦點股：安集、大成鋼、汎德永業、同致、台積電 09:592020/10/12 財經 鋼價連漲 鋼鐵族群 營運升勢壯 04:102020/10/12 證券．權證 熱門股－大成鋼 跌深反彈鎖漲停 04:102020/10/13 證券．權證 基隆輕軌定案？ 藍營：若廢台鐵將赴交通部抗議 12:042020/10/12 生活 搖滾跑旅即將登場，Volkswagen T-ROC 330 TSI R-Line Performance 展間體驗！ 10:322020/10/12 汽車情報-汽車新聞 《電機股》鈞興9月營收2.01億元 連3個月創新高 10:332020/10/12 財經 爆廢公社遭無預警下架 百萬網友哀嚎 09:382020/10/13 生活 財經熱門新聞 華為手機救命恩人傳是台廠 晶片庫存爆增1個月 - 財經 鴻海威州廠稅收補貼遭拒絕 2大理由曝光 - 財經 蘋果5G手機報到，升級幅度大 iPhone新規概念股看旺 - 財經要聞 - 工商時報 美大選勝負已分？全球恐慌指數下滑 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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