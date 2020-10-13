本周豐興開盤，鋼筋、廢鋼、型鋼維持平盤；豐興上周因適逢連續假日，市場買氣尚未啟動而開出平盤，而本周業者表示，國際原料走勢偏弱，還未有反漲趨勢，加上下游依舊保持觀望態度，且買賣雙方均無成交急迫性，因此再開平盤。

本周豐興宣布廢鋼平盤，每公噸7300元，鋼筋平盤，每公噸15300元，型鋼平盤，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂漲至123.85美元；日本2H廢鋼每公噸漲至285美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸268美元。(商品行情網)

(時報資訊)