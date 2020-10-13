三年前由美國總統川普視為活化美國製造業的代表作，鴻海投資威斯康辛工廠，周一該州政府宣布，由於工廠在2019年沒有創造足夠的就業水準，無法給予鴻海租稅補貼。據悉該補貼金額約有40億美元。

威斯康辛州政府在致鴻海副董事長李傑的一封信中顯示，威斯康辛經濟發展局認為，鴻海距離2017年提議的創建大尺寸電視螢幕工廠還有很長的路要走，當時承諾要創造1.3萬個工作機會。

威斯康辛經濟發展公司(WEDC)表示，目前Mount Pleasant工廠的計畫不明確。

路透評論指出，目前該工廠被視為威斯康辛等中西部州的失敗承諾的象徵，為當時川普2016年選舉數個承諾的關鍵。該工廠規畫投資100億美元，占地2000萬平方英尺，曾被白宮譽為外國公司投資新地點的史上最大一筆投資。

期間內，威斯康辛州長由共和黨轉為民主黨人，現任州長艾佛(Tony Evers)在2019年接任時與鴻海重新協商合約，為鴻海提供了約40億美元的稅賦減免和其他補助。

鴻海在一份聲明中指出，在年底前已經雇用超過520名全職員工。

WEDC在評估中發現鴻海在全職員工雇用低於最低水準，2018年就業目標也未達成。WEDE執行長表示，如果鴻海在提案計畫中能提供更精確的細節，例如規模、範圍、預期資本投資和就業創造等，WEDC就能為該計畫提供稅賦補貼。

(時報資訊)