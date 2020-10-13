台塑(1301)集團總裁王文淵今(13)日出席台北紡織展，他表示，台灣已躍升全球機能性紡織品主要原料供應的重鎮，現階段正值美中關係緊張、疫情升溫，對經濟的影響遠遠超過2008年金融海嘯，因此，期許政府審慎面對儘快適度開放國際商業活動，才能確保產業持續營運，讓台灣渡過危機。

王文淵表示，台灣紡織業已經逐漸轉型為高科技產業，持續在機能性紡織品領域創新研發，國際品牌想要採購機能性布料，都是以台灣作第一個選擇，由此可見，台灣已經成為全球機能性紡織品主要原料供應的重鎮。

王文淵表示，隨著全球對氣候暖化的重視，台灣紡織業者在環保紡織品的開發，也投入很多的努力。今年台北紡織展，除了有機能性及環保兩大展出重點之外，為因應工業4.0的發展，自動化紡織機械及縫紉設備，也是今年重要的展出項目。

面對新冠肺炎疫情，王文淵表示，台灣紡織業由防水透氣等機能布料的研究基礎上再精進，立刻掌握到防止病毒、血液滲透的關鍵技術，製造出具備良好透濕度的 防護衣布料，可以取代進口，進而全力配合政府，組成紡織國家隊。

王文淵表示，在這波疫情衝擊下，紡織業者不分上、中、下游，陸續調整產品結構，投入防疫產品的生產行列，更進一步發展個人防護裝備需求的新商機，這個嶄新的防疫產品供應鏈，在今年台北紡織展也有完整的呈現。

王文淵表示，近來美中對立與新冠肺炎疫情升溫，對台灣帶來非常大的衝擊及挑戰，尤其疫情對經濟的影響，遠遠超過2008年金融海嘯，比預期還嚴重，商業活動幾乎全面停滯，因此期許政府審慎面對，但也應該兼顧防疫要求與經濟發展，儘快適度開放國際商業活動，才能確保產業持續營運，讓台灣渡過危機。

台北紡織展是台灣紡織業最重要的活動，今年共有356家廠商參展，使用803個展位，並有40多個國際品牌，將參加線上及實體的洽談會。

(時報資訊)