CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電（6271）受惠旺季需求轉強及併購效益顯現，2020年9月合併營收雙位數「雙升」、連3月改寫新高，帶動第三季合併營收同步雙位數「雙升」改寫新高，季增率優於公司預期，投顧法人則看好第四季營收可望維持成長、再創新高。

同欣電股價6月中觸及156.5元後緩步震盪修正，9月25日下探129元的4個半月波段低點，近日止跌回升，今（13）日開高後走揚，最高上漲3.3％至141元，早盤維持近2％漲幅，領漲封測族群。三大法人持續偏多操作，上周合計買超3161張，昨日續買超67張。

同欣電9月自結合併營收10.5億元，月增14.98％、年增達60.57％，連3月改寫新高。合計第三季合併營收28.76億元，季增達39.43％、年增達50.82％，同步改寫新高。累計同欣電前三季合併營收69.81億元、年增30.63％，續創同期新高。

觀察9月同欣電四大產品線營收，影像產品5.77億元，月增14.44％、年增1.77倍。混合積體電路模組2.11億元，月增19.56％、年增18.76％。陶瓷電路板2.11億元，月增12.79％、仍年減14.78％。高頻無線通訊模組0.51億元，月減7.18％、仍年增達84.17％。

合計同欣電第三季影像產品營收達15.79億元，季增達66.19％、年增近1.83倍。混合積體電路模組5.55億元，季增達39.96％、年增1.71％。陶瓷電路板5.25億元，季增5.05％、仍年減達23.06％。高頻無線通訊模組1.74億元，季增0.81％、年增達84.6％。

累計同欣電前三季影像產品營收達32.38億元、年增達1.17倍，陶瓷電路板營收15.94億元、仍年減30.51％。混合積體電路模組營收14.34億元、年增4.94％，高頻無線通訊模組營收5.27億元、年增達1.03倍。

同欣電先前法說時表示，受惠自身業務成長及併購車用CIS封測廠勝麗效應挹注，預期第三季營收可望季增逾2成。實際結果季增達近4成，表現優於公司預期，但略低於法人預期，主因受累華為禁令，CIS因調整規格導致8月表現不如預期，9月已見回升。

展望後市，同欣電對第四季營運審慎正向看待，其中CIS晶圓重組（RW）訂單能見度已達明年1月，並按計畫如期將月產能擴增至15～16萬片。國內晶圓代工廠為超音波掃描裝置頭組裝（UDHA）業務供應的晶圓續增，而車用、陶瓷電路板業務亦見復甦。

投顧法人認為，上述展望顯示CIS RW需求能見度明朗，由於手機及車用CIS基期均處低檔，至明年均有機會回升，且第四季向來為傳統車用旺季，配合混合積體電路模組的超音波感測頭出貨放量，預期同欣電第四季營運維持成長無虞。

同欣電總經理呂紹萍先前指出，今年以高頻無線通訊模組成長動能最強、影像產品居次，混合積體電路模組亦可望成長。明年高頻無線通訊模組、影像產品、混合積體電路模組成長動能可望延續，陶瓷電路板則可望止跌回穩，看好成長動能可望優於今年。

投顧法人預期，同欣電下半年營收及獲利可望逐季成長，預期全年營收可望成長逾3成、改寫歷史新高。受惠產業趨勢及客戶業務成長計畫利多，中長期營運成長展望持續看佳，看好明年營收可望維持逾3成成長，維持「買進」評等、目標價200元不變。

(時報資訊)