陳姓小兒科名醫指前妻在婚姻存續期間外遇男同事，打損害賠償民事官司，不料，訴訟中的舉證照片卻被梁姓前妻發現是翻拍她存在雲端的照片，憤而提告陳妨害祕密，台北地檢署偵查後，依妨害祕密等罪起訴，但陳姓醫師偵查中坦承犯行，檢方向法院聲請簡易判決。
陳姓醫師與梁姓前妻是在2011年結婚，並在2018年協議離婚，不過，陳男卻發現前妻在2017年起，就與劉姓同事過從甚密，還共同出遊並同住一室，因此提起損害賠償的民事訴訟。
不料，在訴訟中，梁姓前妻卻發現前夫舉證的包括易遊網行程、出國旅遊合照及驗孕棒等照片，竟然都是她存在雲端的照片，因此向北檢提告前夫妨害祕密及妨害電腦使用。
檢方偵查，陳男坦承用手機從前妻雲端翻拍照片打官司，但否認妨害電腦使用，因為前妻的雲端是自動登入，他只是瀏覽翻拍。
不過，檢方認為陳男翻拍前妻的照片，已經觸犯妨害祕密罪，與妨害電腦使用有牽連關係，因此起訴陳男。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。