陳姓小兒科名醫指前妻在婚姻存續期間外遇男同事，打損害賠償民事官司，不料，訴訟中的舉證照片卻被梁姓前妻發現是翻拍她存在雲端的照片，憤而提告陳妨害祕密，台北地檢署偵查後，依妨害祕密等罪起訴，但陳姓醫師偵查中坦承犯行，檢方向法院聲請簡易判決。

陳姓醫師與梁姓前妻是在2011年結婚，並在2018年協議離婚，不過，陳男卻發現前妻在2017年起，就與劉姓同事過從甚密，還共同出遊並同住一室，因此提起損害賠償的民事訴訟。

不料，在訴訟中，梁姓前妻卻發現前夫舉證的包括易遊網行程、出國旅遊合照及驗孕棒等照片，竟然都是她存在雲端的照片，因此向北檢提告前夫妨害祕密及妨害電腦使用。

檢方偵查，陳男坦承用手機從前妻雲端翻拍照片打官司，但否認妨害電腦使用，因為前妻的雲端是自動登入，他只是瀏覽翻拍。

不過，檢方認為陳男翻拍前妻的照片，已經觸犯妨害祕密罪，與妨害電腦使用有牽連關係，因此起訴陳男。

(中時 )