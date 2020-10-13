有百萬社員的臉書社團爆廢公社，今遭無預警下架，確切原因目前不得而知。爆系管理員今在爆料公社宣布，「今晚起全爆系社團停止所有活動3天！」

爆系社團以爆料公社起家，最大的爆料目前已有251萬社員、爆廢也有逾百萬，人數甚至多到必須另開社團以分流，是臉書上相當活躍的社團，板上PO文更是眾多媒體新聞來源之一。

爆系管理員證實爆廢已被臉書下架，「平台是人家的，反正你臉書說了算」。他強調，爆廢公社規定不能直播，也沒有色情、暴力、血腥、霸凌或歧視等，只有滿滿的抒發心情文和廢文，「臉書的規則我實在不懂，你沒理由想下架就下架吧！爺除了無奈也無法說啥。」

管理員表示，為了哀悼爆廢被下架，爆系全社團今晚起停止所有活動3天。網友不捨之餘，也對臉書的管理政策大表不滿，「經營百萬粉絲要花多少心血，說關就關太超過」、「遊戲規則都是臉書在講，不是當平台就可以為所欲為好嗎」、「欺負人」。

(中時新聞網)