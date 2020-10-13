知名網紅作家「一件襯衫」黃山料，日前在臉書提到「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人，煩惱都是相同的」，立刻引發網友議論，對此陳沂則是一席話推翻該觀點，更直言：「心靈雞湯就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的」。
黃山料表示「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人」，除了社會階層不同，煩惱卻是相同的，例如：存錢並嫌錢不夠用、面對職場種種不耐煩等，而高薪的人擁有奢侈與浪費只能稱上「舒服」，並無法讓人感受精神靈魂層次的「快樂」，更強調：「人生最爽的，不是賺許多錢；而是你再也不用賺錢，也能活自己熱愛的生活」。
對此網紅陳沂持不同論點，她表示黃山料提到每一點月入百萬的事都不會做，因為有錢帶給人的快樂不是「浪費」是「自由」，至於購物是「想不想要，而不是買不買得起」，更強調：「心靈雞湯不就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的？正面能量也是，因為無法復仇只好說自己選擇原諒假裝善良」。
而黃山料一番言論也被網友戰翻，留言狂酸：「平常販賣多少假掰心靈雞湯可以忽略，但昧著良心的謊言就太超過，因為有錢真的買得到快樂」、「不見了一個彼得蘇，又來一個黃山料」、「這篇真的是年度幹文」。
(中時新聞網)
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