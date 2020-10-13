知名網紅作家「一件襯衫」黃山料，日前在臉書提到「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人，煩惱都是相同的」，立刻引發網友議論，對此陳沂則是一席話推翻該觀點，更直言：「心靈雞湯就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的」。

黃山料表示「月薪25萬元的人和月薪3萬元的人」，除了社會階層不同，煩惱卻是相同的，例如：存錢並嫌錢不夠用、面對職場種種不耐煩等，而高薪的人擁有奢侈與浪費只能稱上「舒服」，並無法讓人感受精神靈魂層次的「快樂」，更強調：「人生最爽的，不是賺許多錢；而是你再也不用賺錢，也能活自己熱愛的生活」。

我有一位「月薪 25 萬元台幣」的鄰居，外商公司工作，31歲，管理職。那次和優秀鄰居聊天，討論在台北月收入 25 萬元的人，在活什麼樣的生活？ 月薪 25 萬元和月薪 3... 由黃山料發佈於 2020年10月4日 星期日

對此網紅陳沂持不同論點，她表示黃山料提到每一點月入百萬的事都不會做，因為有錢帶給人的快樂不是「浪費」是「自由」，至於購物是「想不想要，而不是買不買得起」，更強調：「心靈雞湯不就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的？正面能量也是，因為無法復仇只好說自己選擇原諒假裝善良」。

關於那篇月入3萬和25萬煩惱一樣的文章提到，月入25萬引以為傲的奢侈我看到笑cry，可以買大薯吃不完是怎樣啦🤣🤣🤣 然後他提到的每一點月入百萬的我都不會做，因為有錢帶給你的快樂不是「浪費」，是「自由」！！！ 對於購物是我想不想要，而不是買不買得起！ 由陳沂發佈於 2020年10月11日 星期日

所謂心靈雞湯不就是寫來安慰那些魯蛇，順便騙他們錢用的？ 正面能量也是，因為無法復仇只好說自己選擇原諒假裝善良。 由陳沂發佈於 2020年10月12日 星期一

而黃山料一番言論也被網友戰翻，留言狂酸：「平常販賣多少假掰心靈雞湯可以忽略，但昧著良心的謊言就太超過，因為有錢真的買得到快樂」、「不見了一個彼得蘇，又來一個黃山料」、「這篇真的是年度幹文」。

(中時新聞網)