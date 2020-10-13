G奶女星卓毓彤（熊熊）最近風波不斷，接連爆出分手「特斯拉男」鄭旭哲、流產甚至吞吐片外流，負面形象不斷，傳言手邊工作銳減。對此，與熊熊熟識的吳宗憲說話了。

熊熊曾多次幫Lulu代班《綜藝大熱門》，機靈的表現受到吳宗憲和陳漢典賞識，面對熊熊近來的負面新聞纏身，吳宗憲12日在記者會上力挺她，還跟一旁的Lulu開玩笑說：「我們可以再找熊熊來代班！」不難看出對熊熊照顧有加。

根據《自由時報》報導，吳宗憲表示自己是正經人，不清楚熊熊的私事，也沒有看過吞吐片，甚至皺起眉頭問大家：「有影片嗎？」他稱下次遇到熊熊，會多多關心。

熊熊最近事件不斷，先是被拍到與各種男士約會，情定富二代「特斯拉男」鄭旭哲一個多月即爆出肚皮有喜，預定年底帶球嫁，未料疑似性愛片外流，傳毀掉豪門婚約，連男方都惹出欠千萬巨債，熊熊動到胎氣流產，雖然經紀人都沒有對外正式說明，但徐乃麟間接證實熊熊單身中。

不過，熊熊最近又被拍到與「瑪莎拉蒂男」看婦產科兼訂高級養胎餐，似乎又有了「新朋友」；對此，熊熊在IG限時動態發文：「萬箭穿心，習慣就好，刪除封鎖，不被干擾」甚至下定決心「生活裡只留下對的人」，雖然文末標記是好書推薦，仍讓人聯想到她的近況。

(中時新聞網)