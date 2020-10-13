近來民眾重視空氣汙染問題，再加上近期新冠肺炎疫情，空氣清淨婪成為消費者購買的防疫物資之一。（林良齊攝）

近來民眾重視空氣汙染問題，再加上近期新冠肺炎疫情，空氣清淨機成為消費者購買的防疫物資之一，行政院消保處今天公布「市售空氣清淨機品質檢測」，抽檢10台市售品質全部合格，部分則標示不合格，涉違反商品標示法及商品檢驗法。

此外，消保處此次也首度用去年8月經濟部公布CASR（潔淨空氣提供率）實測10品牌空氣清淨機，其中以伊萊克斯售價1萬8900元的效能最佳、CASR達每分鐘7.37立方公尺、能源效率以0.282在抽測的10台機型中表現最佳，而Winix的9900元空氣清淨機CASR則以每分鐘6.09立方公尺、能源效率以0.228次之。

而某D牌空氣清淨機價格1萬7900元的空氣清淨機，但其CASR每立方公尺僅有2.28立方公尺、能源效率僅0.056，在實測10台的空氣清淨機中表現最差。

消保處表示，其中抽驗的10件空氣清淨機臭氧濃度10件全部合格，但標示查核中有4件不符合規定，已請廠商改善，若不改善，可依商品標示法處2萬至20萬元，或以商品檢驗法處10萬至100萬元；而其中有1件空氣清淨機在各通路標示的的適用坪數不一，已移請公平會查處。

消保處提及，經濟部能源局公告的「空氣清淨機節能標章能源效率基準與標示方法」已在今年10月1日生效，提醒民眾選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品。

(中時 )