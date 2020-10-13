板信商業銀行的資本水準連續5年逐漸改善，終獲得評等機構中華信評的認定，最新調升該行的發行體信用評等1級至「twBBB/twA-2」，且長期評等的評等展望為「穩定」。

中華信評主辦分析師周怡華表示，板信銀資本的逐漸改善來自盈餘累積與增資，「接近可達到允當等級評估」結果的門檻，預期該行將可在未來兩年間繼續維持原有的改善情況。

根據中華信評評等準則之風險調整後資本（risk adjusted capital；簡稱RAC），板信銀行2017年底為6.55％，2018年底6.86％，2019年則續增到6.95％，處於略顯偏弱等級上緣，且接近可達到允當等級評估結果的門檻。

板信銀RAC的逐年改善，中華信評分析有三個因素，其一，2018年底的新台幣4.5億元現金增資，其二，銀行採取盈餘全數保留的政策，其三，維持風險性資產的適度成長。

中華信評預期，未來一至二年間，板信銀將可經由控制風險性資產的成長與審慎的資本管理措施，資本水準能維持在介於6％至7％，惟對板信銀資本水準的評估看法仍維持在略顯偏弱等級。

(工商 )