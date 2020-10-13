大陸海關總署13日公布數據，以美元計，9月份出口總值較去年同期增長9.9％，進口總值增長13.2％。半導體與農產品的擴大進口是造成進口數據超預期的主因之一。

新浪財經報導，以美元計，大陸9月出口增長9.9％，預估值為10.0％。進口增長13.2％，大幅超過預估值0.4％。

海關總署發言人李魁文指出，大陸積極擴大關鍵零組件和消費品進口，有效保障國內生產和人民生活需要，同時也為穩定全球經濟貢獻力量。前3季度，大陸積體電路進口增長16.6％，糧食、肉類和醫藥品進口也分別增長了20.7％、87.3％和10.5％。

在中美貿易方面，海關總署指出，前3季，中美貿易總值為人民幣（下同）2.82兆元，年增2％。其中，對美出口2.18兆元，增長1.8％，自美進口6,408.6億元，增長2.8％。前3季度，對美出口機電產品1.31兆元，增長1.4％，占同期對美出口總值的60％。其中，筆記本電腦1,620.9億元，增長14.4％，出口手機1,286.9億元，下降3.4％。進口方面，前3季，我自美進口農產品913.9億元，增長44.4％。

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