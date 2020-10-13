宇峻奧汀的經典遊戲《三國群英傳》系列，睽違十年的單機正統續作《三國群英傳8》確認將於 Steam 平台上架，今日（10/13）正式開放 Steam 頁面，並同步公開《三國群英傳8》遊戲特色，以及實機影片搶鮮看！

《三國群英傳8》遊戲特色宣傳影片

《三國群英傳8》五大遊戲特色：

傳承經典 突破傳統

在前有一至七代的基礎下，《三國群英傳8》延續系列作經典戰略玩法，並在承襲橫向戰鬥視角的設定上，從2D到3D極致進化，場景3D化表現極佳，大幅提升了視覺細節與廣度，是歷代最廣闊、最精緻的地圖。

傳承經典 突破傳統（場景3D化表現）

傳承經典 突破傳統（場景3D化表現）

傳承經典 突破傳統（場景3D化表現）

山河遼闊 探索奇遇

大地圖的設計上，力求還原疆域廣袤、幅員遼闊的設定，且設置了豐富的隨機事件，在保有開放探索式的玩法之外，增添了新的探索元素與地圖物件，玩家可自由探索、任意接戰。

山河遼闊 探索奇遇

千軍萬馬 氣勢磅礴

《三國群英傳8》擁有別具一格的數十種特色兵種，超越千人對戰的恢弘戰場，並採全3D開發，進化為3D千人對戰，在保有橫向卷軸的特色下，營造開闊的戰場視角，氣勢磅礡，震撼感油然而生。

千軍萬馬 氣勢磅礴

戰鬥畫面

戰鬥畫面

名將詭謀 特技加持

玩家可對戰場中複數武將進行細微的操作，全新製作的經典三國名將角色、各種武將技、名將專屬的名將技皆重新打造，名將特有登場動畫和絢麗的大招特寫，一一展現出不同於前作的華麗感受。

趙雲-名將技V3

曹操-名將技

獨具匠心 多維養成

精心設計的武將成長系統，包含官職、裝備、神器、戰馬、稱號等多維養成。簡化七代的內政系統，增加輔臣系統，統整前代各項內政的自動化操作，增加據點附屬建物系統，賦予勢力不同的屬性、功能，讓玩法更多樣化。

軍議

《三國群英傳8》團隊在研發上力求整體不落窠臼，在傳承與創新之間取得一個平衡，跳脫出不同以往的樣貌，便是希望懷舊之外，還能帶給玩家更多心意，獲得更好的遊戲體驗。

更多遊戲相關內容都在今日同步上線的官方網站，有興趣的玩家可以前往觀賞，同時敬請追蹤Facebook粉絲專頁，更多最新消息與活動資訊都會在粉專公布哦！

(科技)