Sony Mobile日前宣佈該公司旗下第2款5G手機Xperia 5 II已於10月7日起在台正式上市，相對於Xperia 1 II，新機的價格更為親民一些。而這一款手機的近日也在美國開賣，但與台灣市場不同的是，銷售的卻是僅支援4G的版本，這項改變暗示了在美國地區推出5G手機的現況。

《PhoneArena》報導，Sony Xperia 5 II即日起已經在美國地區開放預購，定價950美元，預計要在12月4日才會正式上市。相對來說，這一款手機在台上市日期提前了不少。不僅如此，報導指出，在美國上市的Xperia 5 II，也跟先前推出的Xperia 1 II一樣，都不支援5G，僅支援4G網路。據了解，在歐洲、日本、台灣等市場上市的Xperia 5 II，都開通了5G，但是在美國地區推出的版本卻不支援，這或許是暗示了當前美國電信商對於5G部署的情況，不盡理想。

據了解，雖然美國運營商都已經部署5G，以推出5G的速度來看，美國在全球也算是領先的前段班，但根據今年上半年市調機構IHS Markit旗下RootMetrics對於美國125個地區進行5G測試的結果發現，整體來說美國地區5G整體速度僅比4G LTE網路略快一些。這很肯定就是美國品牌Google、蘋果都沒有選在2019年就推出5G手機，而是等候了一年時間直到今年才推出5G手機的主因之一，且也可能是Sony在美國選擇暫時不推出5G版手機的緣故。

回過來頭說，Sony Xperia 5 II在美國銷售的策略跟台灣略有不同，透過線上Sony.com訂購的話，將獲得兌換HyperX Cloud II遊戲耳機的優惠券、支援無線充電的10000mAh行動電源，以及《決勝時刻：Mobile》(Call of Duty: Mobile)21600點數卡，並獲得體驗Tidal HiFi音樂三個月的資格，是為了強打遊戲性能與音樂體驗為主的銷售策略。

(科技)