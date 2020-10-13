近年台中不動產景氣活絡，不僅房屋交易成績亮眼，土地買賣同樣熱力四射。據最新一期實價登錄資料顯示，水湳經貿園區的西屯區文商段土地640坪，今年7月22日被吳姓自然人以總價15.36億買下，不僅創下水湳經貿園區內總價最高的土地交易，換算土地單價高達240萬坪，登上水湳地王寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，水湳智慧園區整體投資計畫超過500億，也是目前台中市中心可高密度開發的最大精華地，被譽為下一個七期，而總太地產才於7月21日以15.25億買下649坪土地，以交易單坪235萬寫下紀錄，隔日又有新高價交易，顯見水湳的開發潛力，吸引建商積極搶地。

台灣房屋集團趨勢中心彙整實價登錄資料統計，台中今年的億級土地交易件數前三季累計已達246件，台中億級土地交易有望連3年突破300件。張旭嵐指出，自不動產景氣從2016年的低谷反彈後，在房市銷售狀況佳的激勵下，業者積極補充土地庫存，使台中市的土地交易表現一年比一年亮眼，水湳經貿園區與七期市政中心近年大型土地買氣熱絡，尤其形勢方正、占地廣大的精華地，更是業者購地的首要目標。

此外，企業亦積極在台投資設廠，為億級土地交易加溫。由於第四季乃是企業投資的傳統旺季，加上早前政府標售與上市櫃建商購地的交易案件還會陸續揭露，因此今年台中億級土地交易件數超過300件的可能性頗高。

值得注意的是，往年台中億級土地交易冠軍由北屯區長年稱霸，不過今年交易量冠軍可能易主。今年西屯累計已有55筆億級土地交易，為近6年新高，若西屯今年篡位成功，將是繼2015年與北屯並列冠軍後，睽違5年再度登頂。

(時報資訊)