隔夜美股大張，也拉抬日股開高。日經225指數開高0.46%，為23667.9點；東證一部指數漲幅0.44%，為1650.51。稍後，在市場缺少更多利多消息帶動下，日經開盤約莫半小時後，指數便反轉向下。直到早盤收盤前，大盤都一直在平盤之下遊走。日經225指數早盤收黑32.74點，跌幅0.14%，暫收23525.95點；東證一部指數也收跌0.13%，暫收1641.15點。

早盤中，發那科(Fanuc)因受惠來自中國大陸訂單需求，股價大漲3.64%，暫到20805日圓位置。據悉，日本9月份工具機訂單數量，創下今年來新高；至於外銷訂單方面，也出現兩年來首次成長現象，故工具機類股無疑為盤面中，表現最為亮麗族群。

至於汽車類股方面，傳出南韓現代汽車等車商，被要求需召回部分已售出，但零組件有問題的瑕疵汽車。不過，此利空消息卻激勵日本同業股價，包括豐田汽車(Toyota Motor)漲近1%，馬自達(Mazda Motor)漲逾2%與五十鈴(Isuzu Motors)也漲近2%。

(時報資訊)