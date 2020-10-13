美國今年連接對華為出重手，該公司目前業務核心領域智慧型手機面臨無晶片可用窘境，但大陸科技部落客「手機晶片達人」爆料，聯發科在9月15日出貨截止日前全力趕出近3億美元手機晶片給華為，由每片平均售價倒推，約1300萬顆，相當於華為1個多月使用量。

據爆料，聯發科出貨給華為救急的晶片包括自製、ODM(委託代工)，趕工和協助拉貨是「用盡洪荒之力」。這批晶片包括4G、5G，1300萬顆是用平均每片單價22美元推算。

在華為自行研發海思晶片因為大部分使用美國技術被5月禁令打垮後，華為就加大採購聯發科晶片採購力度，有多款華為和子品牌榮耀手機採用聯發科天璣800系列5G晶片。8月美國再次擴大禁令，標準產品而非專替華為打造的晶片只要用到美國技術也被禁，讓原本「漏網之魚」聯發科也遭殃。

9月聯發科營收估378.66億台幣，較8月成長15.74%，若爆料屬實，相當於單月有23%營收來自華為急單。聯發科8月28日曾重申遵循全球貿易相關法令規定立場，並表示有向美方申請繼續出貨華為。

(中時新聞網)