景凱（6549）加入新冠治療賽局！13日宣布，自主合成COVID-19病毒 （SARS-CoV-2 冠狀病毒）蛋白分解酶抑制劑 （protease inhibitor）小分子新藥TJC-642，該全新化合物新藥可直接阻止病毒複製，目前正規劃加速進行動物試驗並進入一期臨床。

TJC-642蛋白分解酶抑制活性，經陽明大學驗證測試結果，成果正面，其抑制強度是洛匹那韋（Lopinavir）的一千倍以上。

景凱公告指出，經陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系暨研究所驗證測試，TJC-642用以治療 COVID-19病毒引起的相關疾病，評估結果正面。

該評估指標指出，SARS-CoV-2冠狀病毒進入宿主細胞後，將信使核醣核酸（mRNA）轉譯成pp1a, pp1b多蛋白，開始進行複製的第一步是利用蛋白分解酶，將多蛋白分解成複製所需的各種不同功能蛋白，所以蛋白分解酶活性對病毒複製至關重要，因此成為藥物開發重要標靶。

試驗結果顯示，TJC-642對SARS-CoV-2冠狀病毒蛋白分解酶抑制強度，是洛匹那韋（Lopinavir） 的一千倍以上。

景凱已規劃進行病毒量降低試驗、動物藥效試驗、動物GLP毒性試驗及新藥臨床一期 IND申請審核。

(工商 )