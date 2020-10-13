現代人不論男女都越來越愛美，微整、醫美成為新趨勢，而這些星座的人又更病如膏肓，人生如果沒有美麗該如何活下去，愛美就是他們人生中的宗旨，你身邊有這些人嗎？趕快來看看！

【獅子座】

獅子熱愛花錢投資自己，且要用都要用最好的，十分要求生活品質，愛面子的他們也會把自己打理得好好的，只要踏出門就一定要全副武裝，如果覺得妝容或裝搭哪裡不對，他們就會像被拔了鬃毛的獅子，反之如果一切完美，獅子走在路上都會有風，恨不得在路人面前多走秀個幾圈。

沒有獅子不知道的牌子。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

【天秤座】

天秤身為稱職的外貿協會會長，自己的外貌當然也是要嚴格把關，打扮保養自己能讓他們心情愉悅，看到好看的自己更是整天都心花怒放，走在路上只要有鏡子就想照一下，只不過本質邋遢的天秤，只要一回到家，就會呈現蓬頭垢面的狀態，整個人回歸成一灘肉泥。

【處女座】

（圖片來源：免費圖庫pixabay）

處女要求完美，對自己的外貌更是絲毫不馬虎，就算不會打扮得花枝招展，也會特別堅持細節，要求自身形象乾淨，且他們對自我管理十分嚴格，不論是保養還是身材控制都不會懈怠，每天都會站在鏡子前自我審視，哪裡還不夠好，也因此處女通常會是整形專業戶。

處女注重自我管理。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

(中時新聞網)