台灣生技公司東洋昨宣布，取得德國BioNTech SE的冠狀病毒疾病疫苗台灣代理權，東洋應於授權書有效期間內與台灣主管機關協商，完成最多3000萬劑新冠肺炎疫苗的交貨數量、時間及價格等具體承諾。台商劉偉紀則指出，這個疫苗是德國BioNTech SE公司與大陸「復星醫藥」合作製成，且在大陸的監管審批程式下進行。他諷刺表示，這正是衛福部長陳時中當時信誓旦旦絕對不買的大陸製新冠病毒疫苗，「陳時中不要打馬虎眼喔！」

東洋昨表示，目前全球進入臨床三期試驗的疫苗不多，其中進度最快、最有機會通過審核的就是德國BNT研製的疫苗，而台灣東洋已取得在台代理授權；東洋亦將協助 BioNTech與台灣主管機關就交貨數量、時間與價格進行協商，協商具體承諾後，與BioNTech之最終交易條件，需依東洋董事會通過為準。

對此，劉偉紀在臉書指出，「東洋藥品」的林全董事長，應該好好說明一下，這個疫苗是德國「BioNTech SE公司」與大陸「復星醫藥」合作製成，而且還是在大陸的監管審批程式下進行。換句話說，這正是陳時中當時信誓旦旦絕對不買的大陸製新冠病毒疫苗，劉偉紀喊話陳時中「不要打馬虎眼喔！」

劉偉紀也提及，BioNTech SE公司的新冠病毒疫苗，目前在第三期階段，姑且不論其未來的功效，這款新冠病毒疫苗必須保持零下70度的恆常冷凍，解凍後只能在零下43度保持24小時的效能。「真的很想問，臺灣目前真的有這種全程冷鏈物流與足夠的保存條件？」

(中時新聞網)