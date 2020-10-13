行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立法院黨團不滿蔡政府開放美豬政策，杯葛議事進行，要求蘇貞昌先道歉再上台報告。對此，原本排定質詢的民眾黨立委邱臣遠表示，他已經二度質詢被杯葛而延宕，影響認真準備想要質詢的人，也剝奪小黨質詢的權利。

面對國民黨團再度杯葛議事，不讓蘇貞昌上台進行施政報告並備詢，民進黨團書記長莊瑞雄表示，國民黨每天都演相同的戲碼，在議場放道具豬杯葛議事，他曾問過藍營總召林為洲，道具豬花費3萬元；莊瑞雄諷刺，一隻道具豬抬出來那麼久，媒體已經拍夠本，拍久畫面也不好看。

邱臣遠表示，表達政治意見有很多的方法，但犧牲其他委員質詢權力就不是好的方法，他也呼籲立法院長游錫堃，應該要出來維持議事程序，不要神隱，讓議事殿堂可以是政策辯論的地方。

對於無法上台質詢，邱臣遠公布原本準備質詢的議題，包括萊豬進口，如何落實源頭管理及標章標識等管理機制；班班有冷氣政策相關配套措施，例如相關配電、線路、點費等問題；北北基交通發展計畫如，基隆輕軌、台鐵是否進基隆，中央與地方的政策溝通都尚未足夠等。

(中時 )