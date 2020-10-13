天氣逐漸轉涼，民眾至郊外出遊踏青機會多，容易在野外看到不知名的植物，隨手採摘回家烹煮食用或餽贈親友，然而像是綠褶菇、姑婆芋這類有毒植物，與可食植物相似且含有天然毒素，若不慎誤食會引發中毒症狀。

食藥署近3年協助鑑驗民眾因誤食野外有毒植物而引起中毒之案例共6例，皆因有毒植物與一般可食性植物的外觀極為相似導致民眾誤食。如將有毒的「綠褶菇」及「姑婆芋」等野外植物，當成一般可食用的「白色雨傘菇」及「芋頭」吃下肚的中毒事件。

（圖片來源/食藥署提供)

「綠褶菇」屬中至大型菇菌，為一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。不同點在於綠褶菇菌褶初期為白色，成熟後逐漸轉為灰綠色，誤食後1-3小時會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

(圖片來源／食藥署提供）

「姑婆芋」則與芋頭相似，芋頭葉面具有絨毛，葉柄與葉面相接處與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋表面光滑，水珠無法凝結，葉柄與葉面相接處與葉子的缺口距離較近，兩者在野外不容易辨識。姑婆芋植株全株有毒，含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會使誤食民眾出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛等。

食藥署呼籲，民眾應避免自行採摘食用來路不明的植物，以免因逞一時口腹之慾，造成身體健康上無法挽回的傷害，若民眾因食用不明植物出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。

(中時新聞網)