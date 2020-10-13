明年含萊克多巴胺美豬即將開放來台，為了讓全國的國中小學童輕鬆享用安心健康的台灣農產品，農委會日前邀集專家學者及團膳業者等共同討論學校午餐使用國產食材執行成果及未來規劃，自2017年推行3章1Q政策下校園可溯源食材比例已達61％，其中新竹市更已達91％。

農委會主委陳吉仲今(13)日表示，因應美豬進口來台，從2021年起校園午餐將全面使用國產食材，昨(12)日已邀請公民團體、營養師公會、全國家長會、專家學者及團膳業者等共同討論，與會人士一致贊同此政策。

陳吉仲指出，該會議達成4項共識。首先食材抽驗採取公開透明的抽驗方式，二來全面採用國產食材的執行方式將持續與教育部、團膳業者、食材供應商、地方政府討論，三是推動食農教育，最後則是結合農民團體產銷通路，建立區域性食材供應系統，讓偏鄉學校午餐品質與都市沒有落差。

此外自2017年開始推動校園午餐鼓勵使用3章1Q食材以來，全國各縣市校園食材登錄平臺食材登錄筆數為可溯源食材比例已達61％，新竹市更已達91％，明年起將再提高每人每餐的補助，從3.5元增加到6元以擴大使用國產食材的誘因。

(中時 )