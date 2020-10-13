立法院日前已成立修憲委員會，外界也紛紛提出修憲主張，制憲基金會與台灣勞工陣線今天召開「催生勞動權利憲法」論壇表示，現行憲法基本權規範過於簡陋、對進步的勞動基本權未有著墨，建議勞動權如要入憲應廣納不同的勞動基本權型態。

制憲基金會日前向中選會提出「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法？」，中選會要求提案人限期補正，制憲基金會執行長林宜正表示，已提出限期改善，中選會最晚會在11月上旬做出准駁與否。

林宜正表示，去年民調時有8成民眾支持台灣制定新憲法，也有91％台灣人希望台灣成為正常國家，而台灣不是正常國家的核心因素就在中國大陸與台灣關係。台灣制憲基金會致力於催生一部符合現況、未來台灣人生存及生活的新憲法，希望藉此凝聚台灣的國家意識、國民意識。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，現行憲法在勞動權中對基本權規範過於簡陋，如勞動三權中的團結權、協商權及爭議權的憲法依據，往往要透過各法衍生才得以解釋，憲去也對有如「共同決定權」等，雖然憲法152條至154條有提及勞動權，但屬基本國策，一般民眾難以基於這幾條條文主張權利。

孫友聯呼籲，勞動權入憲應廣納不同的勞動基本權型態，不可僅侷限於團結、協商、爭議等勞動三權，也應使不同的勞動基本權有清晰的內涵及現實作用，以奠定明確指標，可以借鏡「制定歐洲憲法條約草案」中有關勞動基本權的條文。

(中時 )