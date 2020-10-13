蘇男等人持槍前往民和街疑似談判。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

警方查扣1把鋸刀。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

33歲蘇姓男子與一對陳姓兄弟，13日凌晨分持尖刀、手槍，前往北市民和街某民宅，疑向鄭姓兄弟談判，雙方大打出手，過程中蘇的刀、槍遭奪下，蘇及陳姓弟弟也中刀掛彩，雙方對衝突原因含糊其詞，全案正由警方調查中。

警方13日凌晨2時許獲報，指稱民和街發生流血衝突，快打警力前往現場時，發現蘇姓男子及陳姓男子手臂、腳部中刀，還打算離開現場，經將兩人攔下後，在鄭氏兄弟的住處內，發現1把手槍、2發子彈、鋸刀等證物。

鄭姓兄弟含糊表示，蘇男和陳姓兄弟，凌晨時跑來他們家，質問某一友人的下落，因他們不願透露，雙方爆發口角，蘇等人就拿出預藏的刀、槍恫嚇，雙方才大打出手，過程中鄭姓兄弟將刀、槍奪下，也造成蘇和陳姓弟弟受傷。

但警方詢問該名友人身份時，鄭、蘇兩方都避重就輕不願多談，不排除另有隱情，蘇、陳兩人送醫包紮後暫無大礙，全案依槍砲、聚眾鬥毆、傷害等罪偵辦中。

(中時 )