ETF投資成顯學，其中今年以來，熱度最高的非台股ETF莫屬，尤其含「積」量高的更受到投資人矚目。富邦台50（006208）經理人溫芳儀表示，時值多檔台股ETF進入配息高峰期，投資人在搶進台股ETF的同時，除了注意配息率之外，也應該留意持有成本及績效成長性，三者加總來看就是總報酬率的概念，才不至於賺了股息賠了價差。

富邦台50近日受到台積電股價創高激勵，股價也一路攻高，並7月28日寫下63.2元掛牌來新高價，之後小幅回挫至56元附近，近日股價再度攻上60元之上，13日股價在60.85元小跌0.41％附近。

富邦投信表示，今年前8個月台股ETF總受益人數，從近40萬人倍增至逾80萬人，熱度可見一斑，主要不外乎台積電、永續投資夯以及高股息等題材帶動。溫芳儀提醒投資人，在選擇台股ETF時，配息率高低不應該是唯一的考量，更要留意的是ETF總費用率的多寡，以及ETF追蹤指數的未來成長性。

持有ETF的總費用包含調整成分股時付出的交易成本（手續費+交易稅），再加上經理費及保管費與其他費用，直接反映在淨值上，也就是說，總費用率越低，對淨值表現越有利，舉例來說，兩檔追蹤一樣指數的ETF，其中一檔的年度總費用率比另一檔少了0.1％，其年度績效理論上會比另一檔高0.1％。

因此，總費用率越低的ETF，長期累積下來可節省不少成本，因此越適合做為投資人資產配置的核心部位。目前市場上台股ETF中，富邦投信旗下有4檔台股ETF經理費率為市場最低，只有0.15％，再看加上其他費用後的近一年總費用率來說，總費用率最低的台股ETF則是富邦台50及富邦公司治理（00692），分別只有0.36％、0.38％，遠低於整體台股ETF平均。

溫芳儀進一步指出，從今年以來台股ETF績效表現來說，名列前茅的ETF，第一大持股多為台積電，占比皆在4成以上，而台積電長期基本面明確，獲利動能強勁，9月營收再創新高，未來受惠5G、HPC等需求，獲利將進入快速提升階段，評價re-rating行情正在持續發酵，中長期展望樂觀。

因此，現階段選擇台積電比重高的台股ETF，仍是較佳的選擇。以富邦台50來說，由於其追蹤的台灣50指數中，台積電比重逾4成，遠高於加權指數，未來表現也相對有機會比大盤佳。

(工商 )