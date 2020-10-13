台南市關廟區一名12歲黃姓女童，2018年7月28日和一名女同學走路到校參加暑期輔導課時，被吳姓男子所飼養的土黑狗吠追，黃姓女童狂奔90公尺猝死，法醫相驗結果，「女童因遭黑狗吠追受驚嚇，右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克死亡」，台南地院一審判吳男6個月有期徒刑，檢察官不服提上訴，台南高分院上個月宣判，認為吳男和女童家屬達成180萬元和解，依舊維持吳男6個月有期徒刑，緩刑2年內須履行賠償義務，駁回檢方上訴，全案定讞。

黃姓女童因被黑狗狂追，一時受驚嚇，拔腿狂奔90公尺，竟猝死在巷弄。（圖／翻攝畫面）

法院判決書指出，12歲黃姓女童於2018年7月28日和車姓女同學步行前往學校上課，2人經過吳姓男子住處門前，吳男所飼養的黑犬突然從大門口衝出追逐，黃姓女童一時驚嚇拔腿狂奔，先沿深坑2 街奔跑38.4公尺，再左轉進巷弄奔跑26.4公尺，後又右轉奔跑進入無尾巷，最終倒臥在距離巷口25.8公尺處猝死。

女童母親接獲老師通知女童未到校上課，竟然死在路邊，於是報警，警方調閱路口監視器，才知女童遭狗狂追猝死。

黃姓女童當時倒臥空地，被發現時已猝死。（圖／讀者提供）

女童家屬難以接受提告，法醫解剖鑑定發現猝死的黃姓女童下巴、雙側膝蓋、左手肘挫傷、左鼻旁挫傷及淤青傷痕等傷害，且因遭犬隻追逐而受驚嚇及右心室擴大心肌病變，導致心肌炎並引發心因性休克而死亡。

法醫研判「若女童未遭犬追吠導致驚嚇過程，應尚存活」，結果證明女童是因為被黑狗追逐，活活被嚇死！

雖吳姓飼主在法庭辯稱，覺得自己很冤枉，若當時女童行走時如果沒靠近門前屋簷下他家自己砌的那塊鋪地，或許就不會激發狗的領域性而有吠追行為。 台南地方法院法官採信法醫鑑定報告，並認為吳男在飼養黑狗期間，本應注意對所飼犬隻為適當管束或採取必要防護措施，以防黑犬自行脫離該住處範圍致影響行經路人之安全，今年4月依《刑法》過失致人於死罪，判處黑狗主人吳男有期徒刑6個月、得易科罰金。

檢察官認為原審刑度過輕且被告未和家屬達成和解，應從重量刑，不服提起上訴。

台南高分院二審法官審酌被害人母親所受傷痛至深，至今難以平復，但考量被告吳男近10餘年內並無前科，且其年歲已高，身體狀況非佳，有其提出就醫收據，量處有期徒刑6 月。

法官並認為吳男後來在民事庭已和女童母親達成180萬元和解，已先行賠償被害人母親120 萬元，其餘60萬元則分期賠償，因此駁回檢察官上訴，但法官也為了保障被害人債權，要求吳男需在2年緩刑期間，按期履行賠償義務，若吳男未切實履行分期付款義務，情節重大者，檢察官得向法院聲請撤銷緩刑宣告。

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(中時新聞網)