迪士尼(Walt Disney)周一表示，隨著消費者逐漸移向數位觀賞，公司將重整媒體和娛樂業務，加速移向Disney+和數位串流服務。

在組織重整中，節目的開發和製作將從節目發行中分離出來，以更貼近消費者需求。並且由單一部門負責內容發行管道、廣告行銷和Disney+業務。組織重整消息公布後，迪士尼股價盤中大漲逾5%。

Disney+串流服務始於2019年11月，目前已超越目標，全球吸引超過1億名用戶的使用觀看。而Disney+的競爭對手網飛(Netflix)擁有1.93億名用戶，卻花了13年經營。

數天前，對沖基金Third Point激進投資人催促迪士尼放棄派息，用於加倍投資數位串流節目。

迪士尼執行長查沛克(Bob Chapek)表示，公司未計畫削減派息，但是會增加對內容的投資。而新冠肺炎的發展也加速了對串流業務的重視。另外由於業務功能的集中化，公司將進行裁員，但拒絕透露具體數字，僅表示不會像數年前主題公園裁減上萬人那般大規模。

(時報資訊)