記憶體廠南亞科(2408)周一舉行法說會公布財報及展望，預計第4季市況及價格趨於穩定。外資看法多偏多，一家美系外資看好產品平均價格將從明年第1季起回升，維持買進評等與目標價88元；多數外資維持優於大盤評等，僅1家外資維持減碼評等。

美系外資指出，南亞科今年第4季平均售價可能僅季減1%，加上費用趨穩，看好南亞科第4季營收及營業利益表現將優於預期。隨著庫存回補，預計南亞科產品平均售價有望從明年第1季開始回升，推估2021年到2022年每股盈餘在4到5元，優於2019年到2020年的3元，維持「買進」投資評等與目標價88元。

另一家美系外資認為，南亞科獲利於今年第3季落底，將從第4季開始回溫，重申「加碼」評等，目標價由72元上調到75元。

歐系外資認為，由於消費性電子和個人電腦需求穩定，南亞科今年第4季出貨應可季增1%，產品價格可能持平或小幅季增。在5G行動裝置量產和資料中心加速布建，預估2021年DRAM位元需求將年增20%，價格可望上漲，維持南亞科「優於大盤」評等和目標價85元。

亞系外資將南亞科2020年、2021年每股盈餘預估值調降20%、18%至2.88元、3.8元，目標價從97.5元降到95.9元，維持「優於大盤」評等。

一家美系外資對南亞科重申「減碼」評等，指DRAM市場仍面臨來自中國大陸廠商的競爭壓力，且第4季DRAM價格能否回升還有不確定性；惟第4季營收有望優於預期，將南亞科目標價從48元調高到50.5元。

南亞科總經理李培瑛昨日表示，第4季在智慧型手機需求提升、伺服器重啟拉貨以及Chromebooks能見度至明年首季，加上消費型電子續旺及車用電子需求回溫，預計第4季市況趨於穩定。

南亞科預估第4季位元銷售量約持平，價格方面，伺服器記憶體價格可能會持續小幅下跌，但其他利基型記憶體價格將相對穩定。

南亞科總經理李培瑛指出，DRAM供應商庫存水位處於相對低點，且明年上半年DRAM供給成長比較有限，預期明年產品價格可望相對穩定。

南亞科昨(12)日舉行法說會公告第三季財報；南亞科第三季獲利16.13億元，季減49.9%、年減26.9%，每股淨利0.52元，為近三季以來最低。南亞科第三季營收為153.24億元，季減7.1%。因價格下跌，毛利率25.9%，季減4.7個百分點，稅後淨利16.13億元，季減49.9%，每股淨利0.52元。2020年前三季營收為462.32億元，稅後淨利為67.61億元，每股盈餘2.21元。

(時報資訊)