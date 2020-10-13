宅經濟持續發酵，富邦媒(8454)momo及東森(2614)旗下東森購物業績表現亮眼，其中富邦媒前9月合併營收達465.2億元，年成長29.5%，東森購物前9月獲利9.81億元，較去年同期成長191%，每股盈餘高達9.62元，由於第4季為百貨周年慶與電商旺季，雙11、雙12即將到來，momo《16周年慶》積極推出各項優惠促銷活動，東森購物亦將銷售主力轉為美妝保養品等商品，全力搶攻旺季商機，兩家公司第4季業績成長可期。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，9月合併營收約49.6億元，月減9.54%，年增22.3%，雖為今年4月以來低點，但續創歷年同月新高，累計第3季合併營收為155.82億元，季減1.6%，累計1至9月合併營收約465.2億元，較去年同期成長29.5%。

東森購物旗下通路包含：網購、電視購物、型錄、MOD及草莓網等，全通路會員總數超過900萬；今年消費行為發生轉型，除了從實體經濟轉移到線上購物之外，更深化消費對於線上購物的依賴，並成為「新常態」，進而拉抬整體營收，9月合併營收20.6億元，年增23%，單月獲利1.25億元、年增212%，雙雙創下歷年同月新高，累計前3季合併營收175.42億元，其中又以食品與保健食品品類貢獻最高，出貨件數逾200萬件，獲利9.81億元，較去年同期成長191%，每股盈餘高達9.62元。

由於第4季為百貨周年慶與電商旺季，富邦媒表示，周年慶為零售業兵家必爭之地，momo《16周年慶》如火如荼進行中，除有萬件商品優惠3折起，10月31日前享「消費抽16萬黃金」、「簽到免費抽888momo幣」、「消費最高回饋6,000」等好康，希望能衝高周年慶買氣，進而帶動業績成長。

東森購物表示，公司全面備戰銷售旺季，銷售主力轉為美妝保養品等商品，為了搶攻百貨周年慶商機，ETMall自9月底到10月13日，精選多款百貨專櫃保養品最低5折起，預計帶動相關業績5成。為了滿足不同客層，即日起至10月26日，ETMall亦推出線上周年慶，共有自行車、露營/釣具、健身器材、按摩椅等11大類商品，最低47折起，而10月過後，緊接還有雙11、雙12，樂觀看待第4季業績成長。

東森集團總裁王令麟表示，上半年宅經濟發威，食品銷售倍數成長，為了幫助台灣在地挺過疫情，東森購物也與中央地方首長合作推出「東森農場」，業績表現也不俗；下半年進入旺季，可望再締造佳績；展望未來，「東森農場」將品牌化、常設化，並且搭配食品類同步成長，預計會更進一步推升明年年東森購物業績。

(時報資訊)