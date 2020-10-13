歷經2個月的連署募集，罷免王浩宇總部13日前往桃園市選委會遞交罷免連署書，罷免王浩宇發起人唐平榮說，第二階段連署門檻為31515份，但今日送件份數高達38888份，比門檻高出約20％的安全量，拚一次通過二階連署。

罷免王浩宇總部執行長邱仁德表示，9月底時連署書數量已經達到門檻，但為了因應審核可能剔除部分連署書，直到送件前一晚仍在整理資料，13日出門前也有收到民眾遞交的連署書，上周國慶連假3天共衝出了將近4千份的連署書。另外，邱仁德說，許多民眾擔心數量是否足夠，依據一階的法定數量淘汰率是8％，就算二階有部分連署書被審核掉，數量仍是足夠。

國慶連假三天罷免王浩宇總部共衝出了4千份的連署書，甚至13日一早出門前仍有民眾前來遞交連署書。（姜霏攝）

唐平榮說，雖然二階連署的過程中，遭遇許多阻礙，包括看板被檢舉下架、布條遭惡意破壞，多個連署站點受到各種壓力關閉，甚至志工被王浩宇在臉書上公審訕笑，但最後仍以超過法定門檻的20％送出連署，有信心能夠一次通過二階連署審核。

桃園市議員王浩宇將罷王行動稱為「韓粉的報復行為」，對此邱仁德強調，為什麼罷免王浩宇的人就一定是特定族群？只要罷免王浩宇的人他都可以汙名化，講話毫無依據、刻意製造族群對立，這也是為什麼他會被罷免的原因。

邱仁德說，第二階段連署時，有許多公務人員不敢出面簽連署書，甚至特地到服務處簽完連署書後，隔天打電話來說要撤除、怕被政府查，相信第三階段會有更多的人願意站出來，因此第三階段罷免門檻需要將近8萬張選票，第二階段成功送件後，團隊會再持續規畫第三階段更細膩的打法。

(中時 )