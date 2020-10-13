配合日月潭每年秋季盛會系列活動，國光客運今日表示，台北直達日月潭唯一路線，即日起推出來回車票優待800元促銷活動，只有高鐵加接駁客運兩者票價半價不到，還可省去轉車麻煩。

今年「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」，本周起連續七個星期精彩活動不斷，其中包括：兩場自行車賽事、四場花火音樂會、一場馬拉松、一場聯合婚禮以及紅茶文化季等系列活動。

首先登場的是10月17日周六的「日月潭花火音樂會」，由全編制管絃樂團以交響樂為知名實力歌手伴奏演出、25日「日月潭環湖馬拉松」，為國際馬拉松暨長跑協會AIMS國際認證賽事活動，以「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」特色每年都吸引眾多跑友秒殺報名。可以飽覽湖光山色的自行車賽事「日月潭Come!BikeDay」，將於31日舉辦，是名列台灣自行車節六大主軸活動之一，騎行在CNN 評選為全球十大最美自行車道之一的環潭自行車道上。

國光客運表示，1833線往返台北日月潭，是唯一國道客運直達班車，平常日台北轉運站南下有四班次，假日則有五班次，即日起至11月底來回票特價800元，是高鐵台中站加上接駁客運兩者合計來回票價46折，可以省去轉車麻煩，是小資族出遊日月潭最佳選擇。

(中時 )