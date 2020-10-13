蘋果繼續先前釋出watchOS 7.0.1之後，稍早前又推出了watchOS 7.0.2，讓watchOS 7成為新版作業系統中更新速度最快的一個。可支援的Apple Watch Series 3以上的用戶，可以考慮是否要升級。

蘋果在watchOS 7.0.2的更新日誌中指出，本次主要解決兩個問題，第一是解決（Apple Watch）電池耗盡過快的問題；第二則是解決部分用戶，在支援心電圖的地區卻無法使用服務的問題。

要為Apple Watch的系統升級的方法略為複雜，需要透過iPhone中的Apple Watch App下載軟體更新，且Apple Watch需要具備50%以上電力且放在充電器上充電，並在與iPhone的配對連線範圍內，方可升級。

蘋果在9月份的發表會過後，隨即釋出了iOS 14、watchOS 7、tvOS 14、iPadOS 14等四大系統的正式版本。其中更新至iOS 14以及watchOS 7，引發了不少災情，導致蘋果也在官網給出說明，提供用戶解決方法。其中災情之一就包含升級之後iPhone以及Apple Watch更為耗電。可以想見這樣的情況對於使用者來說會帶來極大困擾，所幸蘋果反應速度很快，已經為使用者釋出watchOS 7.0.2來解決耗電過快的問題，不過還沒有針對iOS釋出新版本，來解決相關問題（但蘋果官網說明指出，上述耗電過快的問題，透過備份、重置手機可以解決，不一定需要升級系統）。

蘋果將會在台灣時間10月14日舉辦今年第二場秋季新品發表會，眾所期待的iPhone 12系列將會領銜主演，有望帶領全新AirPods Studio耳機、新款HomePod等產品一同登台。另外蘋果在9月發表會推出的第4代iPad Air尚未公布上市日期，或許相關資訊也將在會中一併揭曉。

(科技)