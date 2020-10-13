志信等6家上市公司 10月15日起法說會登場 11:532020/10/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所每個月例行開放場地舉行法說會，10月共有6家上市公司參加，航運股志信（2611）將於10月15日率先登場。 10月預計出席證交所法說會計有志信10月15日、台橡於10月16日、大台北10月23日、志聖10月27日、訊連10月29日以及達麗10月30日等，共計6家上市公司，隨著9月營收及第3季季報將陸續揭露，市場高度關注各家法說會釋出第3季營運表現，以及第4季未來展望內容。 (工商 ) #達麗 #台橡 #志信 #訊連 #志聖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 季季配以來耗時最久的一次… 台積電 以15天完成填息 04:102020/10/13 財經要聞 《店頭市場》達亞、長聖上櫃 本周審議 08:522020/10/13 財經 Outlet祭優惠 本周五開戰 04:102020/10/13 時尚消費 東台精機大陸市場回穩 9月合併營收優於8月 09:012020/10/13 財經 貴婦報復性跑趴 百貨周慶精品狂飆2成 04:102020/10/13 時尚消費 《半導體》同欣電9月、Q3營收齊高 Q4續拚新猷 11:072020/10/13 財經 15檔營收三增股 法人搶買 04:102020/10/13 產業特刊 「罷王」二階13日送件 王浩宇氣炸回一句 00:332020/10/13 政治 拓凱9月合併營收年增近16％ 今日參加法說會 09:012020/10/13 財經 台灣高鐵拚國旅 線上旅展開跑 04:102020/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 華為手機救命恩人傳是台廠 晶片庫存爆增1個月 - 財經 鴻海威州廠稅收補貼遭拒絕 2大理由曝光 - 財經 蘋果5G手機報到，升級幅度大 iPhone新規概念股看旺 - 財經要聞 - 工商時報 美大選勝負已分？全球恐慌指數下滑 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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