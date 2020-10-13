證交所每個月例行開放場地舉行法說會，10月共有6家上市公司參加，航運股志信（2611）將於10月15日率先登場。

10月預計出席證交所法說會計有志信10月15日、台橡於10月16日、大台北10月23日、志聖10月27日、訊連10月29日以及達麗10月30日等，共計6家上市公司，隨著9月營收及第3季季報將陸續揭露，市場高度關注各家法說會釋出第3季營運表現，以及第4季未來展望內容。

(工商 )

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