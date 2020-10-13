Western Digital Corp.近日推出兩款全新改版的SanDisk行動固態硬碟－SanDisk Extreme及SanDisk Extreme PRO，速度將近前代產品的兩倍，專為滿足對高畫質內容的處理需求而設計。無論是專業攝影師、影像創作者還是愛好者，都能藉由這兩款新品，在生活中捕捉並保存精彩片段，在移動中也能維持極致速度感。

兩款全新SanDisk行動固態硬碟皆採用NVMe技術，最高容量達2TB，適合用來創作精彩作品，並輕鬆截取或傳輸4K與8K影片；而256位元AES硬體加密的密碼保護功能，可保護資料安全。作為此系列旗艦產品的SanDisk Extreme PRO，表面採用堅實的鋁合金材質，在極大工作負載量下仍能發揮強大散熱效果；另搭配持久耐用的矽膠保護外緣，可抵擋嚴酷的影像製作環境。

SanDisk Extreme團隊成員Tyler Stableford表示，在分秒必爭的情況下，需要能迅速應對工作節奏的高效能產品，而SanDisk SSD系列產品就是能跟上我創意步伐的最佳夥伴。身為藝術家，速度是他最大的優勢之一，SanDisk Extreme系列的SSD可提升他的工作效率及效能，無論工作地點在哪裡，都不必擔心記憶體容量不足的問題。

無論是在家中、辦公室或是戶外，兩款SanDisk行動固態硬碟皆能完美處理棘手任務。新版SanDisk Extreme適合需要額外記憶體容量及耐用、高速SSD的專業人士；SanDisk Extreme PRO則適合狂熱的影像專業人士，可以帶著效能穩定、持久的SSD四處遊歷，紀錄每個瞬間。

Western Digital 產品市場部行銷總監Brian Pridgeon表示，對他們的消費者來說，生命如同一場冒險，因此他們必須積極提升產品效能，來滿足消費者與專業人士對於高性能產品的期待。SanDisk是備受全球專業攝影師信賴的品牌，他們打造最高規格的Extreme SSD系列，採用最新NVMe技術並選用耐久材質，以完美處理最佳素材及最嚴苛的工作任務。

(工商 )