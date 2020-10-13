今年全球雖壟罩在疫情之下，但台灣電路板產業仍穩健成長。TPCA Show主辦單位-台灣電路板協會李長明理事長表示，2020年上半年在疫情影響下，PCB生產雖有受到短期的衝擊，但在5G基站布建與遠距商機的需求下，今年台資PCB上半年產值達2,981億（約99億美元），比去年同期成長3.4%，樂觀預估全年產值可達6,721億，仍可穩定成長1.5%。

另外，看好未來高速運算的應用需求，台灣電路板產業將強化在台先進製程投資計畫。具TPCA統計，今年台資PCB整體資本支出超過1,000億新台幣，如臻鼎、欣興、燿華、華通、景碩、台郡、健鼎等大廠，除了設備汰舊與智慧化升級，更在高階製程進行加碼，如以ABF載板為投資主軸的欣興、景碩、南電，切入車用與先進軟板新廠的臻鼎，及布局5G的台郡等，顯現PCB先進製造根留台灣的趨勢，也預期將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

(工商 )