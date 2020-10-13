「第二十一屆台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2020）與「第15屆國際構裝暨電路板研討會」（IMPACT-EMAP）將於10月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開，今年展覽以「5G全方位電路板製程解決方案」為主軸，並邀請超過420個海內外PCB產業品牌、1,162個攤位齊聚今年的展覽盛會，預計將吸引超過35,000位專業人士參觀。此外，今年更首度與其他電子製造展覽，共同五展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

此次「台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show），首度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」、「台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan）」及「台北國際光電週（OPTO Taiwan）」，以五展聯合方式，提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案，共同搶進5G時代新商機。

今年TPCA Show延續5G動能，以高頻、高速材料，聚焦5G通訊、車聯網、自駕車、工業4.0、智慧工廠等應用為主題，並「PCB高階智慧製造主題區」展示PCB產業智動化進程與需求。為突破疫情限制，TPCA Show首度採取線上線下虛實整合的創新模式，提供Cloud 365線上展覽平台，服務無法前來台灣觀展的海外買主，讓參觀者不受空間限制，掌握第一手產業脈動。

(工商 )