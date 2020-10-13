新北市新店區安業街某鐵皮工廠今（13日）上午10時許傳出火警，工廠內堆放樹酯等物品，濃煙不斷從2樓竄出，工廠人員自行逃離火場，僅有1人疑似有輕微嗆傷，預防性送醫，火勢在1小時內撲滅，燃燒面積約180平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。

據悉，該工廠為鋼鐵製作相關工廠，外觀為鐵皮建築，火勢燃燒猛烈，濃煙不斷從2樓竄出，距離500公尺遠的民宅，都可以清楚看到濃煙直衝天際，所幸火勢及時撲滅，僅有1人預防性送醫。

(中時 )