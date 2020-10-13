新店鐵皮工廠火警 1人預防性送醫 11:562020/10/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區安業街某鐵皮工廠今（13日）上午10時許傳出火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區安業街某鐵皮工廠今（13日）上午10時許傳出火警，工廠內堆放樹酯等物品，濃煙不斷從2樓竄出，工廠人員自行逃離火場，僅有1人疑似有輕微嗆傷，預防性送醫，火勢在1小時內撲滅，燃燒面積約180平方公尺，詳細起火原因待進一步釐清。 據悉，該工廠為鋼鐵製作相關工廠，外觀為鐵皮建築，火勢燃燒猛烈，濃煙不斷從2樓竄出，距離500公尺遠的民宅，都可以清楚看到濃煙直衝天際，所幸火勢及時撲滅，僅有1人預防性送醫。 (中時 ) #工廠 #濃煙 #火勢 #燃燒 #新店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防高血壓協會 辦健康公益講座 04:102020/10/13 企業經營 全球頭號殺手心血管疾病 外食族4招能有效預防 00:072020/10/13 生活 林祈松賣碗粿 開班助失智長者 04:102020/10/13 地方新聞 萬華街頭喋血 3嫌衝民宅砍人反遭仇家奪走刀槍打傷 11:392020/10/13 社會 創仙女班逞獸慾 少龍遭求重刑 04:102020/10/13 社會新聞 《觀光股》瓦城Q3營收登高 續衝刺成長動能 07:442020/10/13 財經 Audi預告首款純電動力跑車e-tron GT將於年底亮相 10:092020/10/13 汽車情報-汽車新聞 臉上長肉芽別輕忽 恐是血脂過高警訊 08:302020/10/13 生活 十強績優股 傳產股摩拳擦掌 04:102020/10/13 產業特刊 未爆彈 地下室塞31廚房130爐火 04:102020/10/13 地方新聞 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 正妹買燒烤遇小強襲擊全都錄 旁白超生動網歪：聲音太可愛 - 社會 怪街友坐家門口 婦細看大驚：兒大學好友 10年前陽光男孩 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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