許多人肉買回家後會放水中靜置、清洗一下再煮，那絞肉呢？一名網友在網上發問「大家⋯絞肉買回來要洗過嗎？」對此，有人認為絞肉都洗了就散掉不需要洗，但也有內行人指出，其實豬肉攤的絞肉機上很髒，用水沖一下是必須的。

原PO發文問說「絞肉到底要不要洗？」(翻攝自臉書「我愛全聯-好物老實説」)

問題一PO上臉書「我愛全聯-好物老實説」後引起網友熱烈討論，有一派苦主表示，他們把絞肉拿去洗後，有一大半絞肉都跟著水流走了，不好撈「洗完你會想殺了自己，哈哈哈」、「之前洗一次最後變丸子」、「絞肉洗過後會水水了，炒也不香，基本上都會高溫烹調，洗了不會比較乾淨」。

但有另一派網友認為，絞肉沒處理過就拿去煮很髒，「我都習慣放過濾網，用淨水器的水沖洗，不怕絞肉流掉」、「我是用米酒代替清洗，順便去腥」。

最後一名讀餐飲科的網友指出，絞肉是可以洗的，「我們有個老師都會說用水沖一下，因為豬肉攤絞肉機上其實很髒」、「會怕的話可以另外川燙一下沒關係」。

(中時新聞網)