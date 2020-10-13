國民黨上午召開「你今天被306了嗎？陳菊東廠踹共道歉」記者會，針對監察院發函稱革實院長羅智強參選市議員政治獻金有4筆資料不符情事，國民黨強調，經台北市政府查核，4筆資料完全沒問題，監察院明顯羅織造假，證明在院長陳菊帶領下，已成為誣賴、栽贓、打壓異己的單位，要求陳菊出面代表監察院向社會及羅公開道歉。

文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇偕同羅智強上午共同召開記者會。羅智強指出，監院上月發函指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，要求限期7天查覆，並嗆若涉申報不實可罰6萬至120萬元。但經行文台北市民政局查證後，監院所指4筆捐款者「姓名、身分證號全部相符」，監察院長陳菊涉及用公權力羅織、構陷，陳菊號稱超黨派，原來是「抄黨派」而且「先抄羅智強」。

羅智強指出，這4筆政治獻金中，最少的只有306元，陳菊上任後沒辦任何民進黨的貪瀆違失，但卻詳查他306元政治獻金，「感謝監察院厚愛」，讓他辦公室人仰馬翻了一個禮拜。若非「深喉嚨」提醒，他請民政局比對，根本不知監察院造假，就可能被罰120萬元。

他說，監察院說內政部戶政閘門的確查無資料，但北市民政局已表示北市查得到、內政部就查得到，查得到而不查，還栽贓構陷，是辦事不力。監院還回一句為何找北市查，不找內政部？監院莫非裝失憶，為何兩萬多人抽301件抽到羅智強？監察院為何後來改口說不裁罰，是踢到鐵板才縮回去吧！與駐德代表謝志偉都像陰溝老鼠一樣，現在就甩鍋給內政部，說是徐國勇的錯，那乾脆去彈劾徐國勇吧！

王鴻薇批評說，中天面臨撤照、抄羅智強政治獻金，就能永保執政？所有公權力都被民進黨發揮到極致，成為控制、整肅的手段及工具。

她說，政治人物每年要申報政治獻金，羅智強因306元資料被監察院指為不符，羅必須翻箱倒櫃，還要民政局調查才知道正確，但綠委陳明文在高鐵留下300萬元、前時代力量主席徐永明保險箱涉及學長的 300 萬元都沒查，306元卻要一直查。

王鴻薇指出，媒體一再質疑離岸風電是民進黨重大政策，政府持續採購，但離岸風電業者大舉捐獻給民進黨公職人員如敢趙天麟許智傑林岱樺李昆澤等人有沒有人查，為何媒體一再離岸風電業者一手包工程一手捐執政黨民代，有人在查嗎？非常離譜。監察院財產申報是要陽光照進所有政治人物財產及政治獻金來源，現在卻照306元，離岸風電廠商一手包工程一手捐獻不查，監察院不查卻查306元，真的非常可恥。

王育敏強調，監察院以「澄清吏治」、「整飭官箴」、「紓解民怨」及「保障人權」為四大宗旨，卻對於高漲民怨、政府侵犯直接民權的開放瘦肉精美豬進口等重大民生議題，自動消聲；食安法明文規定，行政院食安會報「至少每三個月開會一次」，行政院1年多沒開食安會報，帶頭違法，監察院為何不調查、糾正？甚至彈劾失職、罔顧人民健康的行政院長。

王育敏指出，民進黨執政後，監察院表現遠遠不符民眾期待，先前總統專機私菸案，傷害國家形象至鉅，監察院卻沒彈劾違失公務員，只糾正幾個機關；調查總統府前發言人丁允恭性醜聞也遲無下文，如今更成為打壓異己的工具，還被發現是烏龍，國民黨要求陳菊出面代表監察院向羅及社會道歉。

(中時 )