大陸《央視》再播出台諜案專題，指控捷克查理大學教授鄭宇欽先後被台灣情治單位發展，2004年鄭到捷克攻讀學位結識我駐捷克代表李雲鵬。外交部歐洲司司長姜森今天反駁表示，這完全是誣陷栽贓，鄭先生不是查理大學教授，也從來沒有李雲鵬這個人擔任駐捷克代表。

姜森說，鄭先生在2005年至2018期間旅居捷克的時候，經常公開推廣「一帶一路」與中國與捷克關係等，證明中國當局對他的指控是刻意捏造，且根據目前中國所公布資訊當中有很多具體事實錯誤。

姜森又說，《央視》指控台灣方面因素造成中捷關係不和，其實是中國最近一些行為，包含戰狼外交言語以及霸凌外交動作才是引起捷克內部不滿的因素。

捷克參議院日前改選，捷克反對派各黨贏得三分之一席次。姜森指出，這次獲選的參議員很多跟議長韋德齊理念相近，他們對於中國在捷克社會影響力的操作都有很高的關切，他們也非常關切中國霸凌行為、戰狼外交，在選舉過程看到捷克公眾討論，我們會持續跟捷克參院理念相近夥伴合作增進台捷關係。

(中時 )