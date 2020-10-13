庫存持高，周一國際鐵礦石價回落；儘管中國對鐵礦石需求仍強，且市場擔心反聖嬰現象帶來大雨會影響出貨速度，但因數據顯示，中國鐵礦石庫存達近7個月高點，促使國際鐵礦石價格回落。

周一(12日) 62%國際鐵礦石價約跌1.6%；65%國際鐵礦石價約跌1.5%；58%國際鐵礦石價約跌1.6%。

大連期交所鐵礦石期貨上漲0.9％，焦煤上漲1.4％，焦炭上漲1.1％；上海期交所螺紋鋼上漲0.7％，熱軋卷上漲1.3％，不銹鋼上漲0.5％。(商品行情網)

(時報資訊)