《商情》庫存持高 國際鐵礦石價回落 11:582020/10/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 庫存持高，周一國際鐵礦石價回落；儘管中國對鐵礦石需求仍強，且市場擔心反聖嬰現象帶來大雨會影響出貨速度，但因數據顯示，中國鐵礦石庫存達近7個月高點，促使國際鐵礦石價格回落。 周一(12日) 62%國際鐵礦石價約跌1.6%；65%國際鐵礦石價約跌1.5%；58%國際鐵礦石價約跌1.6%。 大連期交所鐵礦石期貨上漲0.9％，焦煤上漲1.4％，焦炭上漲1.1％；上海期交所螺紋鋼上漲0.7％，熱軋卷上漲1.3％，不銹鋼上漲0.5％。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #庫存 #價約 #持高 #期交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電ADR續攀高 台積電開高走低 10:002020/10/13 財經 陸債券 外資連三個月增持 04:102020/10/13 全球財經 《熱門族群》超商雙雄9月營收登同期高 10月節慶添柴火 09:252020/10/13 財經 《半導體》南亞科估Q4市況穩定 外資偏多 11:412020/10/13 財經 熱門股－聯合再生 股價震盪走高 04:102020/10/13 證券．權證 《傳產》開發商瘋狂搶地 水湳新地王照過來 11:242020/10/13 財經 《興櫃股》乾杯Q3營收歷史第3高 10月節慶效應可期 10:002020/10/13 財經 台新策優高收益債 創造高效率投資模式 04:102020/10/13 投資理財 南亞科 Q3獲利季減近五成 04:102020/10/13 證券．權證 剪刀腳三雄 Q3營收創新高 04:102020/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 華為手機救命恩人傳是台廠 晶片庫存爆增1個月 - 財經 鴻海威州廠稅收補貼遭拒絕 2大理由曝光 - 財經 蘋果5G手機報到，升級幅度大 iPhone新規概念股看旺 - 財經要聞 - 工商時報 美大選勝負已分？全球恐慌指數下滑 - 財經 蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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