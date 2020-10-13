元太(8069)攜手新北市政府推動以電子紙為顯示載具的電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，教育局選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館，由元太結合電子紙生態圈夥伴振曜(6143)、電子書平台樂天Kobo共同合作，協力捐贈506台Kobo Forma電子書閱讀器，與27,830冊電子書，捐贈總市值約新台幣2,960萬元。

這次攜手新北市政府推動電子書行動閱讀專案「e啟讀出未來」，選定市內13所位於偏遠及5所位於非市區的國中學校，打造18座電子書閱讀器行動圖書館。元太董事長李政昊表示，元太呼應聯合國永續發展目標(The Sustainable Development Goals，SDGs)之SDG4優質教育、SDG3良好健康與福祉的「e啟讀出未來」專案，將電子書閱讀器與豐富電子書的資源回饋給地方學子，期望運用電子紙顯示器舒適閱讀不傷眼的核心價值，提供學生專注且健康的數位閱讀體驗，讓學生從一本本電子書的深度閱讀開啟知識大門，進而對社會及世界有更多理解與認識。

電子書閱讀器可一次裝載上千本書籍，其搭載的電子紙螢幕，更具備可長時間閱讀卻不傷眼的特性，使用上還能自行調整字型大小、間距，畫線與註記等，擁有專屬的個人化的閱讀體驗，樂天Kobo結合電子書閱讀器的生態圈夥伴協力貢獻，期望透過此次公益捐贈專案，讓需要長時間通勤的偏遠地區學生，能夠有更便利的方式接觸閱讀，不僅讓看書變成一件有趣又好玩的事，家長也不用擔心孩子過度使用電子產品閱讀，而有沉迷或增加視力負擔的問題，讓閱讀結合科技，更能夠讓孩子產生看書的樂趣，開闊探索世界的管道，成為孩子學習路上的另一股助力。

今年「e啟讀出未來」專案將捐贈新北市政府506台電子書閱讀器，每台電子書閱讀器均已預先裝載55本適合國中學生閱讀的中、英文課外書籍，是由樂天Kobo聯合出版社夥伴易博士、布克文化、遠流、時報、商周出版，以及長期推廣閱讀與偏鄉教育的冠德玉山教育基金會、環球購物中心等單位，共同公益贊助與響應本次捐贈專案的電子書內容，挑選適合國中生閱讀的各類書籍，羅列文學小說、心理勵志、歷史人文、社會議題等內容，希望透過跨領域的知識、數位內容與科技的結合，培養學生在汲取知識上的自主力，從養成閱讀習慣開始，進而培養出具備統整資訊、解釋與分析技能的閱讀素養能力。

(時報資訊)