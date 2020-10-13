北宜高鐵、基隆捷運、台北捷運民生汐止線，涉及雙北及基隆軌道發展路廊競合，「北北基軌道路網政策溝通平台」今天下午將召開起始會議，由交通部長林佳龍與3市長共同討論。

北宜高鐵的路廊選擇、基隆捷運（原基隆輕軌）與台鐵的路廊競合、台北捷運民汐線與基隆捷運及台鐵在汐止地區的路線與車站介面整合，都涉及台北市、新北市、基隆市的軌道發展，地方期盼能由中央整合。

林佳龍8月就表示，交通部將擔起出面整合北北基都會圈軌道路網建設的任務。

交通部隨後成立「北北基軌道路網政策溝通平台」，今天下午舉行起始會議，林佳龍邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌，舉行「四長會議」，討論相關問題，並將在會後共同舉行記者會。

根據基隆捷運的規劃，未來從基隆捷運八堵進入基隆市後，基隆捷運使用台鐵路廊，台鐵不再進基隆，引發爭議，擔心通勤受影響。

基隆市長林右昌曾在臉書發文，希望交通部出面從國土規劃與大台北首都圈區域發展的角度，整合協調出最佳方案的想法。

有關高鐵延伸宜蘭、基隆輕軌、民生汐止線、板南線延伸等相關軌道建設及台鐵路廊改善問題，台北市長柯文哲曾表示，須由交通部出來整合；新北市政府也曾提出基隆輕軌新北汐止段、民汐線有介面競合問題，等待交通部整合最有效益的方案。

交通部表示，「北北基軌道路網政策溝通平台」將盤點整合北北基及北宜廊帶各項軌道系統計畫，與台北、新北及基隆市政府協商溝通，以形成最好的路網為目標，整合推動後續相關建設。（編輯：張雅淨）1091013

(中央社)