國家聯盟冠軍系列賽今（13）日在德州遊騎兵隊主場開打，勇士隊以5比1擊敗道奇隊拔得頭籌，勇士季後賽6連勝，並破了道奇的不敗之身。勇士隊的弗里曼（Freddie Freeman）、萊利（Austin Riley ）、歐比斯（Ozzie Albies）都擊出全壘打，後兩轟出現在9局上，是致勝關鍵。

這場比賽前8局形成投手戰，勇士弗里曼（Freddie Freeman）1局上率先開轟，是一發陽春全壘打；教士1比0領先到5局下，道奇隊的E.赫南德茲（Enrique Hernandez）也回敬一發陽春炮，扳成1比1平手。

雙方先發投手表現均佳，道奇隊伯勒（Walker Buehler）投5局送出7K，但有5次四壞球，被擊出3支安打，包發1發全壘打、失1分。勇士隊佛萊德（Max Fried）投6局被敲4安，送出9K，有2次四壞球，同樣因全壘打丟1分，是一場優質先發，兩人均無關勝負。

進入牛棚決勝階段後，9局上道奇的2名投手崔南（Blake Treinen）、麥基（Jake McGee）都挨轟，尤其崔南先被萊利（Austin Riley ）轟出超前分陽春炮，再被小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）擊出二壘打、歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出一壘打，勇士攻下保險分，比數擴大為3比1。

道奇隊總教練羅伯茲（David Roberts）忍不住上場換投，不料麥基（Jake McGee）又被歐比斯（Ozzie Albies）揮出2分全壘打，比數擴大為5比1，勝負已定；9局下道奇反攻無效，就以4分之差落敗。道奇全場只有4支安打，教士則有8支，其中3安集中在9局上，而且有2轟，加上投手群表現優異，有效壓制道奇的打擊，贏球是合理的結果。

(中時 )