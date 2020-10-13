高雄市桃源區吳姓兄弟與高姓友人3人，10日晚間穿著防護服到七坑溫泉山區寶來溪畔，想採集虎頭蜂蜂窩內的蜂蛹，吳姓哥哥不慎遭鋸斷倒下的樹幹壓住脖子，無法動彈，加上被虎頭蜂攻擊，雖身上有穿採蜂防護衣，但人被救出時已因頸脊骨折死亡。

警方調查，桃源區一對吳姓兄弟，39歲的哥哥與36歲弟弟於10日晚上8時，和46歲高姓友人一同前往桃源區七坑溫泉山區下游，徒步約300公尺處採集虎頭蜂的蜂蛹。

由於吳姓哥哥採蜂蛹較有經驗，因此11日凌晨1時，獨自一人上山採集，弟弟及友人則在附近休息，3人約定採完後打燈表示收工完成，不過後來2人等不到暗示，回到現場察看，發現吳姓哥哥不慎遭鋸斷倒下的樹幹壓住脖子，趕緊向警方求助。

警消於3小時後趕到，燃燒樹葉、樹枝並以煙霧驅趕虎頭蜂，消防人員最後穿著防護服將人救出，但吳男已經死亡。

警方表示，吳男於11日凌晨1時不慎遭鋸斷之樹幹壓及脖子，且有虎頭蜂於身旁攻擊，因當時手機無訊號，故無法通報消防隊前往急救，經其同行友人於11日凌晨3時至寶來派出所請求警方協助，警方隨即通知消防隊，並由所長陳世光及警員葉峻豪與家屬前往處理。

警方4時40分到達事故現場由消防隊著防護衣驅趕虎頭蜂，清晨6時30分由警消和家屬將吳男抬出至河床處，吳男面部已明顯呈現紫色，消防隊判斷已經意外死亡。

六龜分局呼籲民眾，虎頭蜂到10月初秋時蜂巢達到最大，蜂蛹開始羽化成蜂數量最多，所以秋天是虎頭蜂最兇悍的季節，民眾上山應注意安全，著淺色長袖衣褲並戴帽防護，勿擦香水，遇上虎頭蜂時要冷靜勿拍打，且盡快離開現場，避免發生意外憾事。

(中時 )