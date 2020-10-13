女星孟耿如在短短1年內，經歷人生的悲與喜，去年3月她年僅23歲的弟弟孟耿德輕生離世，過去她工作時經常將弟弟帶在身邊，足見姊弟情深，失去弟弟的痛難以形容，但孟耿如仍堅強面對，所幸有黃子佼陪伴，今年3月兩人登記結婚，如今孟耿如已堅強振作，決定連弟弟的份一起好好生活下去。

如今弟弟孟耿德已過世1年半，孟耿如昨天(10/12)po文，透露又翻出了家族照，其中有著3姊弟的同框照，笑稱他們實在長太像，「我眼花差點要看不出哪個是自己，感覺我們是工廠翻模出來」。

孟耿如挖出三姊弟同框照，直呼他們猶如一個工廠同翻模出來的。(翻攝自孟耿如IG)

照片中，孟耿如戴著鴨舌帽，將頭髮都收到帽子裡，手足也把頭髮都綁起，三人一起露出清晰的臉型與五官，真的就像複製貼上一樣，網友驚呼相似度高達99%，「根本三胞胎，花了20幾秒在看哪一個是妳」、「還以為妳玩換臉app」，孟耿如也同意，感性說道這樣照鏡子時「可以順便想弟弟」。

孟耿如確實跟弟弟感情很好，認識她的人都說她是「寵弟魔人」，她深知弟弟的喜好與習慣，因此在弟弟過世後，孟耿如花了很大的心力與時間，修復了他的愛車，「我們失去了最愛的弟弟，所以一定要保留好弟弟最愛的車」，修好的車子，孟耿如把他放在工作室，陪伴她創作，「希望你一切都好，如你所說的，人生真的很多苦澀，但帶著你的愛，我們還是會勇敢的走下去」。

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