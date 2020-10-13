台中市長盧秀燕13日在市政會議表揚並感謝財團法人味丹文教基金會、台灣菸酒股份有限公司、澄朗興業有限公司、及寶康行銷股份有限公司等4家善心企業，持續捐贈台中市居家檢疫者物資，體恤居家檢疫者檢疫期間諸多不便，讓他們能安心待在家中。

民政局長吳世瑋表示，感謝此次捐贈物資的4家善心企業，願意共體時艱，持續挹注台中市物資，以實際行動支持防疫工作，提升台中市防疫能量，順利度過疫情挑戰。

他指出，後疫情階段各項日常及休閒活動陸續解禁，市民雖已逐步恢復正常生活，但也提醒市民保持防疫警覺，珍惜目前得來不易的防疫成果，市府將與所有市民一起努力。

民政局說，此次財團法人味丹文教基金會、台灣菸酒股份有限公司、澄朗興業有限公司共計捐贈泡麵5064袋，寶康行銷股份有限公司捐贈飲料3600罐，捐贈物資均已陸續配送至台中市各區公所，提供居家檢疫者食用。

(中時 )